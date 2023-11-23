На які безкоштовні юридичні послуги мають право ВПО: список

На які безкоштовні юридичні послуги мають право ВПО, розповіли у міністерстві юстиції, передає НСН.

Внутрішньо переміщені особи мають право на всі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги.

На які безкоштовні юридичні послуги мають право ВПО

Фахівці системи БПД надають правничу допомогу щодо:

оскарження дій чи бездіяльності органів влади;

оформлення пенсійних, інших соціальних виплат та пільг;

відновлення документів, звільнення з роботи на ТОТ;

встановлення факту смерті чи народження на ТОТ;

виплат від міжнародних партнерів, гуманітарної допомоги;

вирішення сімейних питань, а саме аліментів, розлучень, спадщини;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Види послуг, передбачені системою БПД

Первинна правнича допомога:

Юристи розкажуть про ваші права, як ними скористатися та захистити, якщо їх порушують.

Нададуть правову інформацію, консультацію чи роз’яснення з правових питань.

Допоможуть скласти заяви, скарги, інші документи правового характеру (крім документів для звернення до суду).

Вторинна правнича допомога це:

Послуги юриста чи адвоката для представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Складення документів для звернення до суду.

Представництво постраждалих та свідків у кримінальних провадженнях.

Детальніше — на інформаційній сторінці: https://bezbariernist.legalaid.gov.ua

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