Батькові Зеленського призначили довічну стипендію: який її розмір

Батькові Зеленського призначили довічну стипендію. На це звернув увагу 5 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко, передає НСН.

Кабмін призначив довічну стипендію 118 науково-педагогічним працівникам, серед них батько президента Олександр Семенович Зеленський. А чому б і ні? На це гроші в країні є, однозначно, — йдеться в дописі Гончаренка у Телеграмі

Гончаренко також виклав фрагмент списку стипендіатів, де серед інших вказаний “Зеленський Олександр Семенович, 1947 року народження, професор Державного університету економіки і технологій”.

Батькові Зеленського призначили довічну стипендію

Зазначимо, що батько Зеленського три роки тому вже відмовлявся від отримання довічної стипендії. Наразі не відомо, чи погодиться він її отримати у 2023 році.

За що призначають довічну стипендію і яка процедура

Розпорядження №858-р щодо призначення стипендій українським освітянам Уряд видав 29 вересня.

Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік, – йдеться у тексті розпорядження

Довічна стипендія Кабміну почала присуджуватись з 2021 році. У відповідному документі, прийнятому у 2020 році, детально описана процедура, згідно з якою людина може почати її отримувати. Зокрема, кандидатуру подає вчена рада навчального закладу, а рішення приймає уряд України. Гроші на стипендію закладені у Державний бюджет.

Українські ЗМІ оцінили розмір стипендії, яку будуть сплачувати 118 освітянам, серед них — батьку Зеленського, – пише Фокус.

Розмір стипендії складає три прожиткових мінімуми для працездатних осіб, який у 2023 році дорівнювали 2 684 грн. Отже, довічна виплата визначним освітянам — 8 052 грн. (виплати найближчого року).

Прості підрахунки показують, що у 2024 році на виплати для всіх громадян зі списку Кабміну може витрачатися 950 136 грн щомісяця, а протягом року – 11,4 млн грн.

Зазначимо, 75-рычний Олександр Семенович Зеленський, професор Державного університету економіки і технологій, він 28 років очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту, який згодом став частиною Державного університету економіки і технологій.

У 2020 році Олександр Зеленський коментував можливість присудження йому стипендії Кабміну. Тоді він заявив, що йому вистачає зарплати і пенсії, а додаткових виплат він не потребує.

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