Аварійні відключення світла можуть скасувати вже на цих вихідних

Вже на цих вихідних можуть скасувати аварійні відключення світла в Україні і повернутися до стабілізаційних, тобто планових, повідомляє NNS. В суботу відключення можуть стати менш тривалими.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Як заявив Кудрицький, наразі в Укренерго очікують набір потужностей на атомних електростанціях, зокрема, на Рівненській АЕС.

Відповідно, цей процент покриття споживання нашою внутрішньою генерацією буде трошки зростати, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка мала місце у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник є близьким до того, що був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більшим, – сказав він.

Володимир Кудрицький каже, що графіки обмежень залишатимуться, але в Укренерго мають надія, що на вихідних вдасться увійти до якогось планового режиму.

За оцінкою голови Укренерго, графіки зі стабілізаційними відключеннями можуть повернутися раніше, ніж у понеділок, 28 листопада, але багато чого залежить від найближчих подій у суботу.

Подивимося завтра, можливо, нам вдасться досягти планового режиму ще раніше. Наприклад, з неділі. Обіцяти не можу, побачимо, як пройде субота. Наразі ми трохи змінили тактику і доводимо до обленерго не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області, – сказав він.

Він додав, що 26 листопада будуть визначені ліміти, що дозволяють зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму.

Зазначимо, що у своєму відеозверненні 25 листопада президент Зеленський сказав, що 6 мільйонів українців досі залишаються без світла після останньої масованої ракетної атаки росії 26 листопада.

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