Росія готується до масштабної ракетної атаки на Україну – Гуменюк

Росія готується до масштабної ракетної атаки на Україну. Про це заявила в ефірі телеканалу FREEDOM начальниця прес-центру Збройних сил півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН. За її словами, є ознаки такої підготовки.

При цьому Гуменюк каже, що підготовка російських військ до ракетних атак ускладнена тим, що противник не може користуватися літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління типу А-50 через втрати.

Зараз ми спостерігаємо процес збору секторальних даних, їх подальше узгодження забирає багато часу і не дає повної карти, яку вони хотіли би мати. Очевидно, що через відсутність літаків типу А-50 в їхньому бойовому арсеналі противник наразі не може вести масовані ракетні атаки. Хоча ми все ж помічаємо деякі ознаки підготовки, – заявила речниця

За останній час Збройні сили України зафіксували нетипову активність стратегічної авіації Російської Федерації, зокрема, зміну місць базування літаків та активний транспорт ракет типу Х-101.

Зараз можна сказати, що очевидно, вони намагаються використати всі доступні засоби для компенсації відсутності А-50, але водночас розуміють, що А-50 ніщо не може замінити, – підсумувала Гуменюк

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