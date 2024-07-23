Повітряна атака в ніч на 23 липня: під ударом була критична інфраструктура

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 23 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракету.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Повітряна атака в ніч на 23 липня: інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області – рф. та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Наслідки атаки на Сумщині

У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

Попередньо, загиблих немає.

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