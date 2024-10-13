Армійці РФ розстріляли на Курщині 9 українських воїнів, які здавалися в полон – DeepState

Армійці РФ вчинили черговий воєнний злочин. Вони розстріляли на Курщині 9 українських воїнів, які здавалися в полон.

Про це повідомляють аналітики DeepState 13 жовтня, передають “Новини України – НСН“. Розстріл стався 10 жовтня.

Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно 9 українських військових на Курщині, – йдеться у повідомленні

Розстріляли на Курщині 9 українських воїнів: що кажуть

Посилаючись на власні джерела у 1 ОТБр, DeepState інформує, що росіяни 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі населеного пункту Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу,. Але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися.

Загалом, ситуація на Курщині не така радісна. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко, – зазначають аналітики

Що ж до розстрілу дронщинікв, у DeepState кажуть:

Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою.

Реакція омбудсмена на ймовірний розстріл військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що надіслав листи до ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через розстріл російськими окупантами українських військовополонених на Курщині.

Так омбудсмен відреагував на інформацію про те, що росіяни розстріляли дев’ятьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон у Курській області.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, — написав Лубінець

Коментар військового 24ОШБ “Айдар”

Мер Генічеська, доброволець 24ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов “Осман”, коментуючи інформацію про загибель 9 українських дронщиків, заявив, що вони не здавалися у полон, а билися до останнього.

За його словами, росіяни прорвали українську оборону в одному з населених пунктів Курської області, зайшли в тил та вступили в бій із групою операторів дронів. Внаслідок жорсткого бою українські воїни загинули.

“Хлопці були в тилу, стався прорив, п*дари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб*шилися до останнього! Якби вони могли відійти, то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці”, – заявив “Осман”

Бунятов наголосив, що проєкт DeepState опублікував неточну інформацію про цей випадок. Пілоти загинули під час бою, а не здалися у полон.

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