Американці кажуть, що Україна програє війну

Опитування інституту Рональда Рейгана кажуть про те, що більшість американців вважать, що Україна програє війну росії. При цьому зросла кількість американців, які хочуть збільшення активності США на світовій арені.

Вперше за час повномасштабного вторгнення більшість американців вважають, що Україна програє війну з Росією. Про це пише The Hill із посиланням на дані дослідження Інституту Рональда Рейгана. 39% опитаних вважають, що війну виграє Росія і лише 19% – що виграє Україна. У листопаді 34% американців вважали, що Україна перемагає, порівняно з 31%, які вважали, що перемагає Росія.

Водночас, лише 7% американців кажуть, що хочуть, щоб у війні перемогла Росія, порівняно з 59%, які хочуть, щоб перемогла Україна, а 34% не вибрали жодного з цих двох варіантів. Відсоток тих, хто вважає, що для Америки важливо, щоб Україна виграла війну, залишається стабільним на рівні 75% з 2022 року.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Україна перемагає в битві за Крим – The Economist