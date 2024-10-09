9 жовтня на фронті: ситуація складна, оборонці  стримують натиск – найважче на двох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот п’ятдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 9 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 9 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області рф, а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська – рф, мис Чауда – ТОТ Криму.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку росії.

9 жовтня на фронті: загальна ситуація

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаудари, зокрема, скинув 137 КАБ. Крім цього, здійснив 3460 обстрілів, з них 70 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1190 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка, Новоіванівка, Гірки, Волфине, Ободи, Річки, Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Берестове, Вишневе, Першотравневе, Богуславка, Загризове, Торське, Ямполівка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Юрківка, Часів Яр, Костянтинівка, Дружківське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Олександропіль, Катеринівка, Новодарівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Лобкове, Новопіль, Мала Токмачка, Львове.

На Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки. Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку .

. Триває операція в Курській області . Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території.

. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та 12 одиниць спецтехніки окупантів.

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 664120 (+1150) осіб,

танків ‒ 8944 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,

артилерійських систем – 19222 (+19) од,

РСЗВ– 1223 (+0) од,

засоби ППО ‒ 973 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів– 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16718 (+31),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2618 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26240 (+55) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3385 (+12)

Дані уточнюються.