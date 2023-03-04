7 березня у Києві поховають бійців диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині

7 березня у Києві попрощаються з бійцями диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині. Герої, що стали легендарними загинули ще у Різдвяну ніч, але поховають їх тільки зараз. Про дату і місце прощання стало відомо 3 березня, передає НСН.

Аполлона, Святошу, Тарасія та Непийпива відспівають у Лаврі а поховають на «Байковому».

Українці майже нічого не знали про них до самої їх загибелі, але ми багато чого чули про їх подвиги, які звершувалися, звичайно ж, анонімно, тому вся країна плакала, коли вони втратила чотирьох козаків-характерників.

7 березня у Києві поховають бійців диверсійної групи Братства

Вони служили – добровольцями і здійснювали свої відчайдушні диверсійні походи на територію противника, практично на свій страх і ризик.

Однак, Україна вшановує їх як Героїв, і всі сподіваються, що їх родини не будуть забуті, а влада підтвердить їх статус найвищими нагородами нашої Держави.

3 березня стало відомо, що тіла добровольців повертаються до України і знайдуть вічний спочинок на Байковому кладовищі Києва.

Про це повідомив Дмитро Корчинський:

Похорон бійців диверсійної групи Братства, які загинули в Різдвяну ніч на Брянщині – Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполона – відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.

Панахида – об 11.00 в Успенському соборі Лаври.

Прощання на Майдані Незалежності – о 13.00.

Варто відкласти всі справи, прийти помолитися за їхні душі в соборі й віддати належне памʼяті по них.

(будь ласка, розмістіть цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах) – написав Корчинський

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