В Україні з 1 лютого очікується погіршення погодних умов

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Сніг, ожеледиця та дощі: в Україні з 1 лютого очікується погіршення погоди, повідомляє NNS , посилаючись на прес-центр Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема з 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця.

Як повідомляють рятувальники, ускладнення погоди 1 лютого може спричинити відключення світла в низки населених пунктів та порушити рух автотранспорту на окремих ділянках доріг.

“31 сiчня, у зв’язку із снігопадами та хуртовинами, на високогiр’ї Закарпатської області та високогiр’ї Івано-Франківської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)”,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

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