З'явилося відео краху судна біля берегів Туреччини, під час якого загинули українці

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У мережі з'явилося відео моменту перелому судна "Arvin" в Чорному морі, в результаті якого загинуло троє моряків і ще троє вважаються безвісти зниклими, повідомляє NNS , посилаючись на Любимый Херсон.

На відео, опублікованому "7 каналом", видно, як у корабля в якийсь момент відламується носова частина — на тлі цього чутні розмови екіпажу. Як вже повідомлялося раніше, трагедія сталася в Чорному морі біля берегів Туреччини, неподалік від порту Бартин. Нагадаємо, що судно йшло з Поті (Грузія) в Бургас (Болгарія). Останній захід був зафіксований 15 січня в турецькому порту Бартин.

Відео прокоментував В. О керівника Державної служби морського та річкового транспорту України (Морадміністрації) Андрій Глазков:

"Аварія судна" Арвін " сталася в сильний шторм. Робити будь-які висновки про причини трагедії рано. Слід дочекатися результатів розслідування. Морська Адміністрація висловлює співчуття сім'ям загиблих моряків, і бере на себе зобов'язання проконтролювати всю повноту виплат сім'ям загиблих з боку роботодавців, страховиків і держави. Також ми будемо сприяти якнайшвидшому відновленню морських документів врятованих членів екіпажу",

- повідомив Глазков.

Нагадаємо, 17 січня близько 12: 20 надійшло повідомлення про те, що корабель раптово розколовся на дві частини і почав йти на дно. Екіпаж складався з 12-ти осіб, більшість з яких українці. Людям довелося стрибати в море в рятувальних жилетах. На жаль, троє членів екіпажу загинули і ще троє безвісти зниклі. Серед членів екіпажу було троє херсонців. Одному з них – 23-річному Віталію Качуру вдалося врятуватися, двоє - Анатолій Савостін і Рустам Казімов вважаються безвісти зниклими.

За офіційною версією, судно зламалося через негоду, нібито його накрила величезна хвиля. В експертному середовищі схиляються до думки, що суховантаж затонув через вік— йому вже 46 років, що за морськими мірками вже глибока пенсія.

Офіційна причина аварії Arvin ще не названа. Попередньо в Державній службі морського і річкового транспорту говорять про порушення навігаційних правил. Турецька сторона в причини аварії не заглиблюється, кажучи про сильний шторм і негоду.

Україна поки не заявляла про відкриття кримінальної справи за фактом загибелі моряків і аварії судна, Росія вже оголосила про те, що буде розслідувати загибель капітана Віталія Галенка.

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