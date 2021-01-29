Чоловік вирвався з пащі крокодила, який схопив його за голову

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В Австралії 44-річний чоловік зі штату Квінсленд зумів врятуватися від крокодила, який напав на нього, схопивши за голову. Австралієць розтиснув руками пащу тварини.

Про це повідомили представники охорони здоров’я, з посиланням на BBC передає Громадське, інформує NNS.

Чоловік купався в озері Лейк-Плесід, розташованому в штаті Квінсленд, коли на нього накинувся гребінчастий крокодил завдовжки приблизно 1,5–2 м.

Після інциденту з рептилією чоловіка доправили в місцеву лікарню з незначними рваними ранами. За словами чиновників, йому дуже пощастило, що отримані пошкодження не виявилися більш серйозними. Зараз він у стабільному стані.

«Він сказав нам, що його за голову вкусив крокодил, і розповів, як він вивільнився з пащі хижака. Для цього він схопив крокодила за щелепи зсередини й розтиснув йому пащу. Коли він звільняв руки, щелепи замкнулися на вказівному пальці»,

— розповів санітар Пол Свіні.

За словами медика, чоловік потім досить довго плив до суходолу й самостійно вибрався на берег. Під час огляду на його голові виявили сліди від зубів.

Санітар також повідомив, що цей чоловік, який попросив не називати своє ім’я, протягом приблизно восьми років купався в озері тричі на тиждень. Як зізнався медик, його не здивує, якщо той продовжить традицію запливів після лікування.

Гребінчастий крокодил вважається найбільшим сучасним наземним або прибережним хижаком: довжина самців досягає семи метрів, а вага — двох тонн.