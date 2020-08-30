Синоптик дав прогноз погоди на вересень в Україні: буде спека

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Кандидат географічних наук, синоптик Харківського Гідрометцентру Ігор Кібальчич дав орієнтовний прогноз погодних умов на вересень 2020 року. Про це NNS повідомляє, посилаючись на його сторінку у Фейсбуці.

Виходячи з розрахунків деяких прогнозтичних моделей, перший місяць осені буде продовжувати тенденції атмосферної циркуляції, що спостерігалися у серпні. Це означає, що над більшою частиною України домінуватиме антициклональний характер погоди: опадів, нажаль, чекаємо знову менше кліматичної норми, місцями взагалі вони будуть відсутні,

- пише Кібальчич.

Він додав, що лише на заході країни та в Карпатах періодичне проходження атмосферних фронтів зумовить помірне зволоження, тому кількість опадів тут повинно бути в межах норми. Більшість циклонів у вересні буде проходити набагато північніше - через Британські острови та Скандинавію, де опадів повинно бути набагато більше норми.

Щодо температури повітря, то по всій Україні вона очікується вище за норму на 1- 4 градуси. Найбільш спекотні дні припадуть на першу декаду місяца, коли традиційно на півдні та південному сході стовпчик термометра в окремі дні підійматиметься до позначок +33...+38. Заморозки на поверхні грунту та у повітрі навіть у кінці вересня малоймовірні

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