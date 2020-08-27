Бактерії здатні витримати міжпланетну подорож з Землі на Марс і навпаки - дослідження

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Бактерії дейнококк здатні подорожувати у космосі та навіть можуть витримати подорож на Марс. Це аргумент на користь гіпотези панспермії, за якою життя на Землю могли занести з іншої планети. Про це йдеться у дослідженні Frontiers in Microbiology. пише Громадське, передає NNS.

Японські вчені знайшли бактерії у нижніх шарах стратосфери, де вони вижили попри сонячну радіацію. Тоді вчені вирішили перевірити здатність мікроорганізмів виживати у космосі.

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Науковці розмістили колонії бактерій різної товщини на зовнішній стороні японського комічного модуля на Міжнародній космічній станції. Бактерії залишалися у космосі від одного до трьох років.

Виявилося, що здатність бактерій до виживання залежить від товщини колонії. Так, колонії товщиною в понад 0,5 мм можуть проіснувати на стінках МКС 15-45 років, а колонія в один міліметр може жити в умовах відкритого космосу до 8 років.

Проте не всі бактерії виживають: ті, які утворюють верхній шар колонії, гинуть та утворюють своєрідний щит для інших бактерій. Це схоже на нещодавнє відкриття того, що бактерії здатні на самопожертву.

Тож вчені вважають, що бактерії здатні пережити подорож у космосі з однієї планети на іншу. Наприклад, із Землі на Марс та навпаки. Така подорож тривала б від декількох місяців до пару років, що дозволило б бактеріям вижити.

Поки вчені знають, що бактерії зможуть витримати космічну подорож, але не знають, що з ними може статися, наприклад, під час приземлення на іншу планету. Це ще належить вивчити.