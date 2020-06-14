В Україні оголосили штормове попередження

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По всій Україні оголосили штормове попередження. Погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти. Про це NNS повідомляє з посиланням на lenta.ua, яка посилається на Укргідрометцентр.

Як стало відомо NNS , у найближчі дні в Україні продовжать йти дощі з грозами, місцями можливий штормовий вітер і навіть град. 15 червня грозові дощі синоптики обіцяють на всій території країни. При цьому спека близько 30 градусів буде тільки на сході. У центральних, південних та північних областях максимум +28, а на заході буде прохолодніше – 23-25 тепла. У Києві 26-28 градусів тепла і дощ.

Також в понеділок вдень в південно-східній і північно-східній частинах країни місцями град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий), а в Миколаївській і Кіровоградській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вівторок, 16 червня, дощі припиняться тільки в Сумській області і на сході, крім Донецької області. Температура повітря не зміниться і буде від 23 градусів на заході до +31 на сході.

У Києві 16 червня короткочасні дощі, грози (вночі місцями невеликий дощ). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +16-18, вдень +26-28.

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