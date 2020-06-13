Якою погода буде у липні: прогнози народних синоптиків

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PMG.ua пропонує синоптичну картину на другий місяць літа — липень, передає NNS.

Якою буде погода у липні 2020 року: прогноз Назарія Данилюка

У липні пануватиме справжнє літо. Після грозових дощів у червні та на початку липня, починаючи з 5 числа другого місяця літа, погода буде сухою і теплою. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів тепла. На Закарпатті та інших західних регіонах також буде спекотно. До +32 в середині липня народний синоптик обіцяє і жителям Києва. Майже весь місяць опадів очікувати не варто. Але в останні дні, як і в ситуації з червнем, Україну накриють сильні зливи та буревії.

Погода на липень 2020 року: прогноз Леоніда Горбаня

Довгостроковий прогноз погоди склав також народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, другий місяць літа за максимальними показниками буде дещо поступатися червню. З 5 по 11 липня температура повітря досягне 27-32 градусів.

Потім протягом 4 днів – з 12 по 15 – буде невелике зниження температури. Зате в період з 16 по 23 липня повернеться літня спека – 28-30 градусів. До кінця місяця денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 градусів.

Що стосується опадів, то липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва (супроводжуватиметься спекою), яка закінчиться 20 липня. Дощі очікуються 20-21, 25-26 і 29-30 липня.

Погода за даними Гісметео та AccuWeather

Погодні сайти підтверджують синоптичну картину, спрогнозовану Назарієм Данилюком та Леонідом Горбанем.

Згідно прогнозів Гісметео, у перші дні липня на Заході України пройдуть дощі. Денні максимуми коливатимуться в межах 27-33 градусів тепла. А у центральних областях та місті Києві прогнозують максимум +35 градусів.

У свою чергу погодний інформер на AccuWeather показує на кілька градусів нижчі температури від попереднього сайту, але, все ж, українців у липні очікує справжня літня спека.