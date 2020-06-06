В Криму заявляють про найсильнішу посуху за 150 років

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В Криму призупинили скидання води з Білогірського водосховища. Таке рішення прийняли для «збереження корисного запасу води у водоймі». Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Крим.Реалії, яке, в свою чергу, посилається на Тайганське управління зрошувальних систем.

Як стало відомо NNS , скидання води призупинили напередодні "найбільш посушливих" літніх місяців – липня та серпня. Водночас скид води із суміжного з Білогірським Тайганського водосховища до річки Біюк-Карас продовжується. За словами так званого "очільника" анексованого півострова Сергія Аксенова, 2020 рік став для півострова найбільш посушливим за 150 років. Лише за останній місяць наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 мільйона кубометрів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує допомагати Росії вирішувати "критичну ситуацію" з водопостачанням у Криму.

У Постійному представництві президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

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