Якою буде погода літом: прогноз синоптика

Завантажте мобільний додаток сайту

Українці мали теплу зиму, а от весна доволі холодна. Про те, якою буде погода літом, NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Як стало відомо NNS, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявляє, що літо буде спекотним, а температура почне підвищуватися в перших числах червня.

"Літо в Україні стовідсотково буде, воно прийде в перших числах червня. Починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, і буде рости навіть до 25 і вище градусів"

- сказав Микола Кульбіда. Водночас він зазначив, що будуть грози, зливи і навіть локальне випадання граду.