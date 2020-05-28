Якою буде погода літом: прогноз синоптика

КОРОНАВІРУС: УКРАЇНА - Підтверджені випадки: 22 382 (+477) | Вилікувались: 8 439 (+444) | Померли: 669 (+11)
- 28 трав. 2020
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Українці мали теплу зиму, а от весна доволі холодна. Про те, якою буде погода літом, NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.
Як стало відомо NNS, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявляє, що літо буде спекотним, а температура почне підвищуватися в перших числах червня.
"Літо в Україні стовідсотково буде, воно прийде в перших числах червня. Починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, і буде рости навіть до 25 і вище градусів"
- сказав Микола Кульбіда. Водночас він зазначив, що будуть грози, зливи і навіть локальне випадання граду.
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