Пожежа у Чорнобильській зоні: тварини серед згарищ (фото, відео)

13 квіт. 2020
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У зоні ЧАЕС від срашної пожежи страждають унікальні тварини. Про це пише BIG KYIV, передає NNS.

У Чорнобильській зоні вже тиждень триває гасіння масштабної пожежі. Вогонь швидко розповсюджується та нищить все на своєму шляху.  Багато тварин втратили свої домівки.

Член Громадської Ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, опублікував фото і відео трагедії, на них коні Пржевальського тікають від вогню по спалених чорнобильських полях. 

Раніше ми писали: Києво-Печерська Лавра закривається на карантин: там стрімко зросла кількість інфікованих коронавірусом

Тварини опинилися посеред згарища, без притулку та їжі.

Величезна кількість дрібних тварин, таких як зайці, їжаки та гризуни, а також безліч птахів гинуть внаслідок лісових пожеж. Для української екосистеми пожежа в Чорнобильській зоні – справжня трагедія, масштаби якої важко переоцінити, пише znaj.ua.

Автор: Маруся Оффон

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