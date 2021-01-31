Борги за комуналку в Україні зросли до 73,6 млрд грн

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Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець 2020 року зросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, або 16,66%, за рік. Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики з оплати населенням житлово-комунальних послуг, повідомляє NNS , посилаючись на dozor.com.ua.

За інформацією Держстату, станом на 1 січня 2020 року українці заборгували за шість основних послуг ЖКГ 63,09 млрд грн. Станом на кінець грудня 2020 року, ця сума зросла до 73,6 млрд грн:

31,5 млрд - за газ.

24,1 млрд - за тепло і гарячу воду.

6,1 млрд - за подачу електрики.

5,7 млрд - за подачу води та водовідведення.

5,1 млрд-квартплата.

1,1 млрд - вивезення сміття.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ і його транспортування. Зросли і тарифи на опалення — від 5,5% до майже 50% залежно від регіону.

Також зросли ціни на електроенергію для населення. В останні дні грудня 2020 року Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію для населення.

У зв'язку із зростанням цін на комунальні послуги в ряді регіонів люди вийшли на протести.

Після цього 18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

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