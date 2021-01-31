Борги за комуналку в Україні зросли до 73,6 млрд грн

31 січ. 2021
Перегляди: 205

Завантажте мобільний додаток сайту

Борги населення України за житлово-комунальні послуги на кінець 2020 року зросли до 73,6 млрд грн - на 10,51 млрд грн, або 16,66%, за рік. Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики з оплати населенням житлово-комунальних послуг, повідомляє NNS , посилаючись на dozor.com.ua.

За інформацією Держстату, станом на 1 січня 2020 року українці заборгували за шість основних послуг ЖКГ 63,09 млрд грн. Станом на кінець грудня 2020 року, ця сума зросла до 73,6 млрд грн:
  • 31,5 млрд - за газ.
  • 24,1 млрд - за тепло і гарячу воду.
  • 6,1 млрд - за подачу електрики.
  • 5,7 млрд - за подачу води та водовідведення.
  • 5,1 млрд-квартплата.
  • 1,1 млрд - вивезення сміття.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ і його транспортування. Зросли і тарифи на опалення — від 5,5% до майже 50% залежно від регіону.

Також зросли ціни на електроенергію для населення. В останні дні грудня 2020 року Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію для населення.

У зв'язку із зростанням цін на комунальні послуги в ряді регіонів люди вийшли на протести.

Після цього 18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Раніше ми повідомляли: Тарифи на проїзд у міських маршрутках буде підвищено
Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм
Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне