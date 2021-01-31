Тарифи на проїзд у міських маршрутках буде підвищено

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В Україні вже незабаром зростуть тарифи на проїзд у маршрутках. Новий виток цін на проїзд очікують через місяць, з 1 березня. Перевізники назвали ціни. Деякі з них досить відчутно вдарять по кишенях українців, повідомляє NNS , посилаючись на kyiv.today.ua.

Подорожчання тарифів на проїзд в асоціації «Автоперевізники Київщини» мотивують кількома причинами. Найголовніша - тарифи не підвищували ще з 2018 року. А відтоді змінилося дуже багато цін, які формують собівартість пасажирських перевезень. Зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, витрати на зарплату перевізникам, вартість ремонту транспортних засобів.

А тут ще й коронавірус сильно вдарив по доходах перевізників. Адже під час локдаунів - весняного та зимового, люди їздили набагато менше. І кількість пасажирів, за правилами карантину, обмежена тільки сидячими місцями. Словом, рентабельність перевезень впала так, що без підвищення тарифів на проїзд вже ніяк не обійтися.

Перевізники Київщини розповіли, що буде з тарифами на проїзд у Київській області

Спочатку планують підняти ціни в Боярці та Вишневому. Трохи пізніше подорожчає проїзд від Згурівки, Іванкова, Баришівки.

Тарифи на проїзд зростуть відчутно. Наприклад, проїзд від Боярки до Києва коштуватиме 25 гривень. Тобто людям, які щодня їздять звідти до столиці на роботу, доведеться тільки за транспортне сполучення з Києвом віддати 50 гривень. А якщо їм ще по місту доведеться їхати на маршрутках, то щоденна поїздка на роботу і назад обійдеться в межах сотні гривень.

Адже у столичних маршрутках, які курсують містом, підвищення тарифів на проїзд також неминуче, кажуть перевізники. І вони, очевидно, вже в березні почнуть брати за свої послуги велику ціну.

Зокрема, у столиці тарифи зростуть до 10-12 гривень. Що стосується комунального транспорту-трамваїв, тролейбусів, метро, то на них тарифи на проїзд поки не зростатимуть, обіцяє КМДА.

В інших містах України тарифи на проїзд також зростатимуть

Зокрема, в Сумах вже підняли вартість проїзду в маршрутках на 2 гривні. Тепер вона становить 7 гривень замість колишніх п'яти.

У Харкові поки тарифи на проїзд обіцяють залишити незмінними. А от в області вартість приміських та міжміських перевезень зросла на 1-4 гривні. Чим довший маршрут, тим більший приріст ціни на ньому.

У Кропивницькому тариф на проїзд у комунальному транспорті - тролейбусах та автобусах, коштуватиме, відповідно, 5 та 6 гривень. У маршрутках, кажуть, буде ще на гривню дорожче - 7 гривень.

На сьогодні найдорожчий тариф на проїзд у міських маршрутках - у Києві. Він становить 8 гривень. Найдешевше буде проїхатися в Херсонській та Черкаській областях. Місцеві перевізники поки просять за одну поїздку по 3 гривні. Але такі тарифи на проїзд залишатимуться недовго.

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