Стало відома вартість газу для населення у листопаді

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Газ в Україні дорожчає. Опубліковані нові тарифи. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Нафтогаз України».

У листопаді газ для побутових клієнтів в нашій країні подорожчає відразу на 34,7%.

У наступному місяці встановлюється ціна в 6,33 гривні (з ПДВ) за кубометр. При цьому не враховується вартість розподілу (доставки). На місцях компанії збуту палива встановлюють свої тарифи на основі цієї ціни.

Нагадаємо, що в серпні газ подорожчав на 9%, а у вересні – ще на 45%. У жовтні, коли в Україні проходили місцеві вибори, тарифи Нафтогаз не змінював, але більшість компаній на місцях підвищила їх.