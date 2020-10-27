Нафтогаз попередив про ріст цін на «блакитне паливо»

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Група Нафтогаз прогнозує, що з початком опалювального сезону - у листопаді-грудні - варто очікувати подальшого подорожчання газу. Про це NNS повідомляє з посиланням на заяву компанії у Twitter.

"Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання",

- зазначили у Нафтогазі.

Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ.

У листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу.Але значні запаси у сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання.

Про ціну для виробників тепла- https://t.co/JydDPKNqLr pic.twitter.com/ihSMIRnp0Y — Група Нафтогаз (@NaftogazUK) October 26, 2020

А от ціна для виробників тепла вже суттєво зросла. НАК "Нафтогаз України" оприлюднив жовтневу ціну газу для виробників тепла - 5374,1 грн за 1 тис. куб. м, що майже на чверть більше проти місяця раніше.

Рішення у компанії пояснили тим, що котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту.