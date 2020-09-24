Українцям нараховують борги за газ «заднім числом»: чи правомірні газові коефіцієнти?

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Проблема донарахування «температурних коефіцієнтів» в квитанціях протягом останніх двох років найбільше хвилює українців-споживачів природного газу (понад 40% звернень до консультаційного центру). Про це NNS повідомляє з посиланням на budport.com.ua.

Кожен, хто отримав «платіжку щастя», задає питання - чи варто платити? Адже у разі несплати будуть нараховуватися штрафні санкції, а потім газ можуть «відрізати» за борги.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також урядовці неодноразово запевняли, що ситуація буде врегульована, а справедливість відновлена.

Проте, на жаль, на сьогодні споживач став заручником ситуації: НКРЕКП «загрузла» в судових суперечках з облгазами. І до вирішення питання щодо визначення об’єму розподіленого та спожитого природного газу у судовому порядку його величина встановлюється відповідно до даних облгазу.

Разом із тим, побутові споживачі самостійно постійно зверталися до суду. Три цивільні справи щодо незаконності застосування до побутових споживачів «температурних коригувань» надійшли до Верховного Суду України. Одну зі справ (позивача з Волині) Велика Палата вже прийняла до розгляду. Засідання суду відбулося 22 вересня.

Позитивне для споживача рішення у цій справі відкриє шлях до швидкого розгляду інших справ та подачі нових позовів споживачами. Також можна буде переглянути рішення в інших справах з цього питання. Тобто глобально проблема не зникне, але у «коефіцієнтній епопеї» можуть відбутися суттєві зрушення.

Історія питання

З 2018 року обглази групи РГК почали нараховувати і через газзбути виставляти до оплати побутовим споживачам так звані «температурні коефіцієнти» (плату за приведення до стандартних умов газу).

Стандартними умовами для постачання та розподілу газу в Україні є температура повітря +20 градусів за Цельсієм та абсолютний тиск 760 мм рт.ст. При цьому фактична температура може відрізнятися від температури, передбаченої цими умовами.

Відповідно, обсяг газу, який показує лічильник, відрізняється від обсягу газу, переданого газорозподільними мережами. У зимовий період газ стискається, а в літній період – навпаки розширюється. Тому взимку лічильники фіксують менший обсяг газу, ніж переданий мережами, а влітку – більший.

Облгази (Оператори ГРМ) групи РГК та газзбути здійснюють донарахування в рахунках, посилаючись на наказ Міненерго, яким затверджено коефіцієнти приведення. Але цей наказ не застосовується до побутових споживачів, він лише для суб’єктів господарювання.

Разом із тим, виробничо-технологічні втрати облгазів, які виникли через різницю температур у побутових споживачів, враховані в тарифі на розподіл природного газу, які населення оплачує у вартості кожного кубічного метра використаного палива. Тому донарахування додаткових обсягів до тих, які визначені за показами лічильника, призводить до подвійного стягнення плати зі споживача за такі втрати.

Завдяки масштабному суспільному протесту були організовані перевірки облгазів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Держспоживслужбою, Антимонопольним комітетом, прокуратурою.

За результатами перевірки накладені штрафи та навіть відкрито судове провадження.

Проте, завдяки формальним порушенням у ході перевірок з боку НКРЕКП, облгази успішно змогли оскаржити законність постанов регулятора в судах. І, доки тривають судові перипетії, споживачі далі отримують донарахування в платіжках.

Новий виток

Створення роздрібного ринку газу оголило нову проблему: споживачам, які змінили постачальника, від попереднього постачальника-газзбуту прийшли платіжки із боргами в кілька тисяч гривень. Декому - попередження про відключення через борг.

Але люди сумлінно сплачували за спожите і перед переходом до іншого постачальника розрахувалися зі старим.

Виявляється, облгази нарахували, а газзбути виставили до оплати «коефіцієнтні» борги «заднім числом» - з 2015 року. Очевидно, що такі дії і газзбутів, і облгазів є незаконними і порушують права споживача. І не лише тому, що саме застосування «температурних коефіцієнтів» є неправомірним. А й тому, що про донарахування «заднім числом» до зміни постачальника споживачу було невідомо - ні від постачальника, ні від облгазу.

А згідно з типовим договором постачання, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу споживачем за розрахунковий період визначається за даними оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних оператора газотранспортної системи та доведені споживачу оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу.

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