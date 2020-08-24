В Україні можуть масово відключати газ, а суми в платіжках збільшаться втричі: кого це торкнеться

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні вже з 1 січня 2021 року можуть почати масово відключати квартири без лічильників від газу. Це передбачено законом "Про комерційний облік газу". Постачальники просять уряд через Верховну Раду внести зміни в документ і дозволити їм працювати без лічильників хоча б до жовтня 2021-го. Про це NNS повідомляє з посиланням на Обозрєватєль.

З іншого ж боку, ті сім'ї, які самі відмовляться від приладів обліку, змушені будуть платити втричі більше. Про те, як і для кого зміняться правила в новому році, читайте в матеріалі нижче.

В одному з облгазів на гарячій лінії повідомили: якщо немає лічильника, з першого січня переведуть на нові норми споживання. Тобто платити доведеться більше. Хоча водночас, відповідно до закону, постачати блакитне паливо тим, у кого немає приладів обліку, з нового року взагалі не мають права. А ось за новими нормативами продаватимуть газ тим, хто цього року письмово відмовиться від безкоштовного лічильника.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється",

– йдеться в документі.

Наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то по граничним нормативам доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Зараз в учасників ринку і профільних нардепів є загальне розуміння, що газ не відключатимуть. Замість цього постачальникам дозволять просто збільшити норматив до граничного. Наприклад, як розповів OBOZREVATEL перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно йдеться, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але за відчуттями парламентарія, замість цього всього лише продовжать стару норму. "У мене є відчуття, що дія закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", – сказав Кучеренко.

Навіть більше, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові нормативи (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, які покривають соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому разі доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох осіб і з газовою плитою мова йде про 58,2 грн на місяць.

Джерело в облгазі розповіло: зараз є надія, що Міненерго розробить проєкт змін до закону, проведе через засідання Кабміну і запропонує Раді внести правки в закон. "І сподіваємося, що уряд ухвалить рішення, яке дозволить споживачам користуватися газом на законних підставах", – додають джерела.

У зворотному ж разі постачальники опиняться перед вибором: або дотримуватися закону і обмежити поставки та позбутися прибутку, або ж порушити закон і продовжити постачати газ українцям.

За борги відключати газ не можуть, а постачальника можуть змінювати в будь-який момент

Постачальник газу не може просто так відключити сім'ю за борги. Єдиний інструмент повернути гроші – суд. Але водночас, навіть отримавши рішення, стягнути кошти вкрай складно. Приватні судові виконавці дуже неохоче беруться за стягнення комунальних боргів. Для них це дрібні справи, на яких багато не заробиш.

"Судові виконавці не беруться за мобільний телефон, телевізор, комунальний борг. Це неліквід. Я сумніваюся, що буде велика зацікавленість в інших постачальників заходити в цей ринок. Щоб ринок працював, потрібно ухвалити всі механізми, які потрібні для його роботи",

– додає директор ЕГАЗ Артем Компан.

З такою думкою на форумі Energy Club погодився і директор "Харківгаз Збут" Павло Тиндик. Мовляв, якщо дати можливість змінювати постачальника до того, як буде виплачений борг минулого, це може привести до колапсу.

"Якщо дозволити споживачеві, перебуваючи в боргах від чинного постачальника, переходити до іншого, нас позбавляють можливості розрахуватися з "Нафтогазом". Поки, до 1 серпня, постачальником газу є "Нафтогаз". Як тільки споживач зможе встати і перейти до іншого постачальника, буде діра в розрахунках із власником ресурсу, який поставляв газ для газозбутів",

– пояснив Тиндик.

Раніше ми повідомляли: Субсидії: кого можуть позбавити і змусити повернути гроші

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України