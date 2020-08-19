Субсидії: кого можуть позбавити і змусити повернути гроші

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Деяким українцям можуть припинити виплати субсидій. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбор, повідомляє NNS з посиланням на ТСН.

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно",

- розповів чиновник.

Якщо людина не мала право на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути, наголосив Шамбор.

Утім, тут є виключення, каже представник Мінсоцполітики:

"Щоб отримати субсидію, треба подати заяву і декларацію про свої доходи (до органів соцзахисту - ред.). Якщо помилився працівник служби, то з людини нічого не заберуть, бо помилилася не вона. Якщо ж людина не правильно подала документи, то вже справа інша. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи - це вже не зовсім правомірна дія".

За словами Шамбора, наразі відомство проводить додаткові перевірки. Зокрема, дані податкової служби, аби отримати інформацію про всі доходи людини.

"Минулого року ми перевірили отримувачів малозабезпечених сімей. Зараз будемо проводити більш широку перевірку тих, хто отримує субсидії",

- повідомив радник міністра соцполітики.

Як повідомлялося раніше, у літній період частина споживачів не отримала виплати за монетизованою субсидією, але про її скасування не йдеться. Більшості споживачів субсидію переоформили автоматично і вона є чинною. Упевнитися в тому, що пільгу не "зняли", можна онлайн. Для цього треба зайти на відповідний сайт (subsidii.ioc.gov.ua) і ввести свою адресу. Також можна подивитися суми компенсації за весь період нарахування.

Раніше ми повідомляли: В Україні зменшився розмір субсидій

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