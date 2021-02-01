Від яких штрафів звільнені платники ЄСВ на час карантину

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Відповідно до змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою ст. 25 Закону №2464, не застосовуються за деякі порушення під час карантину, повідомляє NNS , посилаючись на news.finance.ua.

Зокрема, йдеться про такі порушення:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ);

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄВ (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом №2464, до контролюючих органів.

Терміни

Штрафи не застосовуються, якщо такі порушення вчинені щодо періодів з 1 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

Крім того, закон ще й встановлює, що протягом цього періоду платникам ЄВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

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