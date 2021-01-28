Нардепи пропонують повернути тариф 90 копійок за перші 100 кВт електроенергії

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Народні депутати пропонують Кабінету міністрів повернути пільговий тариф на перші 100 кВт/год електроенергії для побутових споживачів.

Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді, пише Економічна правда, інформує NNS.

Авторами проєкту виступили десятки нардепів, переважно від "Слуги народу".

Так, проєктом постанови пропонується "рекомендувати Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів щодо соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги".

Нардепи пропонують КМУ спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розглянути можливість:

введення держрегулювання тарифів, зокрема встановлення граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) до тарифів на житлово-комунальні послуги (тепло, гарячу воду, електроенергію і природний газ);

внесення змін до фіксованих тарифів на електричну енергію (пропонується встановити окремий тариф на електроенергію для населення – за обсяг, спожитий до 100 кВт/год на місяць);

встановити окремий тариф на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, і негазифікованих будинків, – за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць.

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Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

До цього тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.