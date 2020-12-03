У 2021 році тарифи на електроенергію для населення зростуть

У Міністерстві енергетики України впевнені, що електороенергія для населення повинна подорожчати, а нинішні показники, коли фізичні особи платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) є вкрай низькими. Скорше за все подорожчання слід чекати у першій половині 2021 року.

Так вважає виконуючий обов’язки міністра енергетики України Юрій Бойко, передає "Урядовий кур’єр", інформує NNS.

На його думку, державні виробники електроенергії –– «Енергоатом» та «Укргідроенерго» –– постачають населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.

«Перед нами постає об’єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди –– менше. І тим, кому держава хоче допомогти, вона бере гроші з бюджету, а не повинна забирати кошти від промислових підприємств»,

–– зазначає Бойко.

Для порівняння, за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення у першій половині 2020 року в окремих європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4), Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3), Німеччина (30,4).

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