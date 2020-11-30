У бюджеті на 2021 рік не вистачить на вакцинацію, лікування від COVID та доплати - НСЗУ

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За умови виділення 123 мільярдів гривень на Програму медичних гарантій 2021 не буде коштів на кілька дуже важливих для країни та громадян речей. Про це заявили у Національній службі здоров'я України, передає NNS.

«У новому бюджеті на 2021 рік на охорону здоров’я на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн. Бюджет на медицину - зараз одне з головних питань для країни. НСЗУ розуміє, що в умовах пандемії економіка переживає значний спад. НСЗУ буде ефективно та прозоро розподіляти кожну суму коштів на Програму гарантій. Але за умови виділення 123 мільярдів на ПМГ 2021 не буде коштів на кілька дуже важливих для країни та громадян речей»,

— йдеться в повідлмленні НСЗУ.

У службі здоров'я зазначають, що на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн.

«Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами»,

— повідомляють у НСЗУ.

Там наголошують, аби подолати пандемію, потрібно закладати кошти не лише на лікування, а і на запобігання інфікуванню. Найбільш надійний метод — це вакцинація. Але і на це не вистачає грошей.

Також не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги.

«Уряди США, Німеччини на ще багатьох країн уже готуються до масштабного проекту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком — виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби»,

— додають у відомстві.

Крім того бюджет у 123 млрд не дозволить НСЗУ запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

«А це — якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання — серед лідерів в причинах смертності в Україні»,

— повідомляють в НСЗУ.

«Пандемія дуже чітко визначила пріоритети на рівні держави. Зараз надзвичайно важливо з усією відповідальністю підійти до питань організації та фінансування системи охорони здоров’я, аби держава була здатна і вчасно запобігти, і швидко відреагувати на виклики»,

— підсумували у Нацслужбі здоров'я.

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