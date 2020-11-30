Вакцина від Moderna показала 100% захист проти важких випадків COVID-19

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Американська компанія Moderna остаточно заявила про успішність своєї вакцини на 94,1%, попередня оцінка ефективності складала 94,5%. Компанія заявила, що подає документи на реєстрацію препарату у США.

Ефективність вакцини проти важкої форми COVID-19 склала 100%. Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає Громадське, інформує NNS.

Так, у дослідженні вакцини (третій, завершальний етап) взяли участь 30 тисяч американців, половині з яких дали дві дози вакцини з інтервалом у 4 тижні. Іншій половині кололи плацебо.

Серед усіх учасників лише 196 добровольців захворіли на COVID-19. З них 185 випадків із групи, яка отримувала плацебо, та 11 випадків у групі, яка отримала вакцину.

Зокрема у групі плацебо зафіксували 30 учасників, у яких був важкий перебіг хвороби, і один смертельний випадок. Водночас у жодного вакцинованого добровольця не було ускладнень.

Вакцина виявилася ефективною у різних вікових, гендерних, расових та етнічних групах, кажуть у компанії. Серед 196 учасників, які інфікувалися, 33 людини були віком від 65 років, 42 учасники були представниками різних етнічних спільнот (латиноамериканці, темношкірі, азійці тощо).

Moderna сьогодні подає документи на реєстрацію вакцини у Сполучених Штатах, чи зареєстрували вакцину, стане відомо 17 грудня.

Перевагою вакцини Moderna є те, що вона не потребує зберігання при наднизьких температурах (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника — 2-8 градуси за Цельсієм.