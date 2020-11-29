В Україні з 1 грудня зміниться розмір аліментів: нові суми

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Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Від 1 грудня 2020 року в Україні зросте прожитковий мінімум, відповідно зростуть і різні прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема й аліменти на дітей.

З посиланням на Главком, NNS нагадує:

Прожитковий мінімум в Україні від 1 липня 2020 року:

загальний показник – 2118 грн;

для дітей віком до 6 років – 1859 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн.

Прожитковий мінімум в Україні від 1 грудня 2020 року:

загальний показник – 2189 грн (плюс 71 грн);

для дітей віком до 6 років – 1921 грн (плюс 62 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн (плюс 77 грн).

Сімейний кодекс України (ч.2 ст.182) передбачає різні розміри аліментів на дітей, які мають бути визначені рішенням суду. Зокрема, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 960,50 грн (плюс 31 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 1197,50 грн (плюс 38,50 грн).

Водночас, якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 1921 грн (плюс 62 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн (плюс 77 грн).

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