Клімат-контроль та USB-розетки: Укрзалізниця планує модернізувати пасажирські вагони

- 20 лист. 2020
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У наступному році Укрзалізниця проведе капітально-відновлювальний ремонт (КВР) 50 пасажирських вагонів. Роботи будуть здійснені на власних виробничих потужностях.
Про це розповів в. о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, з посиланням на пресслужбу УЗ інформує NNS.
«У пріоритеті проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки КВР за 30 % вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів»,
- зазначив Олександр Перцовський.
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За його словами, оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів. Серед новацій — USB розетки біля кожного місця, під столиками встановлені спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках спеціальні місця для склянок та багато іншого.
Загалом у наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції у оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачено придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн.
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