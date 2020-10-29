В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

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Укрзалізниця має намір знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цьогоріч і на початку наступного, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це керівник філіалу «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції,

«Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року»,

- сказав Перцовський.

За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.

Він також заявив, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті" та зазначив, що це єдиний клас квитків, ціни на які компанія може встановлювати самостійно.

Перцовський додав, що компанія впровадить диференціацію ціни залежно від терміну купівлі квитків - чим раніше купувати, тим дешевшими вони будуть.

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