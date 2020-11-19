Витратять 32 млн гривень: у президентському літаку покращать супутниковий зв'язок

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Профільний інститут Держспецзв'язку планує укласти угоду на 32,4 мільйона гривень для модернізації супутникового зв'язку в літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Результати тендеру опубліковані на сайті держзакупівель Prozorro, на нього звернули увагу «Наші гроші», передає Громадське, інформує NNS.

Стартова очікувана вартість робіт становила 38 мільйонів, але під час конкурсу вона знизилася до 32,4 мільйона. Таку суму запропонувала компанія Etihad Airways Engineering LLC (ОАЕ, належить уряду Абу-Дабі).

До грудня 2021 року вона повинна модернізувати станцію супутникового зв’язку, яка встановлена на літаку Airbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA.

Як зазначає видання, це один із літаків держпідприємства «Україна» Державного управління справами, що забезпечує перельоти глави держави та інших високопосадовців.

Модернізована станція Honeywell JetWave повинна забезпечити доступ до інтернету з використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Термін гарантійного обслуговування становить два роки.

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