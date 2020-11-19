В Україні затвердили план вивільнення частот для 5G

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Міністерство цифрової трансформації ініціювало вивільнення частот для впровадження зв'язку п'ятого покоління.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Економічна правда, інформує NNS.

"На засіданні уряду було прийнято багато рішень, які наближають нас до цілей покрити усю території країни якісним мобільним та фіксованим інтернетом. Минулого тижня ми ухвалили План розвитку 5G. [18 листопада] затвердили План вивільнення частот для розповсюдження 5G",

– повідомив міністр.

План передбачає вивільнення смуг радіочастот, діапазони яких займає телебачення, для впровадження радіотехнології LTE у діапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц.

Зараз на цих частотах працює українське телебачення.

Схвалений План передбачає вивільнення частот компаніями та налаштування обладнання на нижчі діапазони компаніями "Зеонбуд" та ТРК "Етер". Вивільнення частот не завадить роботі телебачення, адже воно буде працювати у нижчих діапазонах.

Оголошення тендеру на частоти для розвитку 5G планується на жовтень 2021 року. Початок розгортання мережі 5G очікується з 2022 року у найбільших населених пунктах.

Повідомляється, що у сільській місцевості, віддалених територіях та вздовж автомобільних доріг буде використовуватися 4G.

Для впровадження 5G Кабінет Міністрів затвердив план використання радіочастотного ресурсу України до 2025 року. Його доповнено новими базовими стандартами LTE/LAA, eLTE-U та PMP. Ці зміни дозволять користувачам отримувати більш стабільні та високі швидкості під час перегляду відео та прослуховування музики.

Додатково уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації – надання фінансової підтримки місцевим бюджетам для розвитку широкосмугового доступу до інтернету.

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