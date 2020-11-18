Кабмін пропонує запустити накопичувальну професійну пенсійну систему

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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідний проект закону було ухвалено на засіданні уряду в середу, 18 листопада, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

Законопроект передбачає три професійних пенсійних програми.

Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років за наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від десяти років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 років у жінок.

Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від десяти років у жінок.

Програма №3 дає можливість добровільно вступити до НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які сплачуватимуться за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, у програмі №2 - 7%, у програмі №3 - від 3% за погодженням із працівниками.

Згідно із законопроектом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України спрямовуватиме до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно обирати НПФ.

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