В Україні перестануть призначати пенсії без стажу: залишилося кілька тижнів

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В Україні до кінця 2020 року ті 60-річні, які не мають необхідний стаж, можуть отримати спеціальну соціальну виплату. Вже з наступного року "соцпенсії" призначати перестануть.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1098, пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Документ ухвалили разом з пенсійною реформою 2017-го для створення перехідного, більш м'якого періоду впровадження нових правил.

Хто має право на спеціальну пенсію?

Ті, кому не вистачає стажу. Згідно із законом, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років в 2020-му, потрібно мати не менше ніж 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років – 65 років.

Якщо у вас є 15 років стажу, але його не вистачає, щоб із 60-ти отримувати пенсію, ви маєте право на соціальну виплату. Водночас варто зазначити, що такі виплати призначатимуть лише до січня 2021-го. Після цього українці без стажу ризикують зовсім опинитись без допомоги.

Який розмір виплати?

Розмір соцпенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитковим мінімум для непрацездатних. Зараз це 1712 грн. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю покриють із бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.

Хто може не отримати допомогу?

Навіть якщо ви відповідаєте перерахованим умовам, але є другий автомобіль (мотоцикл), або площа житла перевищує 21 квадрат на людину плюс 10,5 квадратів на сім'ю, гроші платити не будуть.