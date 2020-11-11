Карантин вихідного дня: Шмигаль розповів, як підтримають підприємців

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Денис Шмигаль розповів, як підтримають підприємців під час карантину вихідного дня, - повідомляє NNS з посиланням на заяву прем’єра.

Уряд відновлює та розширює програми підтримки бізнесу, щоб підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Завтра (сьогодні 11 листопада – від ред.) з ініціативи Міністерства охорони здоров'я України будемо розглядати зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні уряду представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи",

– зазначив він.

За словами Шмигаля, влада розуміє, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою буде відновлено та розширено низку програм підтримки.

Тож уряд планує повною мірою відновити та розширити наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Також прем'єр додав, що разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи одна за одною оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи - це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей",

– підкреслив Шмигаль.

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