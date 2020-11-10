Вагітні та онкохворі будуть отримувати медичну допомогу попри заборону планових госпіталізацій - МОЗ

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Медичні заклади будуть продовжувати стаціонарне лікування вагітних жінок, що мають ускладнення, породіль та онкохворих пацієнтів попри заборону планових госпіталізацій. Лікарні відмовились від інших планових операцій через збільшення пацієнтів з COVID-19.

Таке роз'яснення опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я у понеділок, 9 листопада, пише Громадське, передає NNS.

Зокрема у МОЗ повідомили, що у медичних закладах, що потрапляють в «помаранчеву» зону, заборонені планові госпіталізації окрім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив на брифінгу 9 листопада, що через збільшення кількості хворих на COVID-19 влада оголосила про перехід на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях.

Про це ми писали тут: Другий етап реагування на коронавірус: в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

Все жорсткіші заходи від держави пов'язані зі значним збільшенням кількості хворих на COVID-19. У Нацслужбі здоров'я розповіли, що в жовтні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на майже 80%. Щодня в Україні фіксують від 8 до понад 9 тисяч інфікованих.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 листопада

Зараз уся територія України у «червоній» та «помаранчевій» зонах карантину.

Детальніше про поділ, який діє з 9 листопада читайте тут: Україну поділили на нові карантинні зони: "жовтої" і "зеленої" не лишилося