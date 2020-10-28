Уряд виділив 2 мільярди з «коронавірусного» фонду на доплати поліцейським

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Кабінет міністрів України виділив додаткові 2 млрд гривень з "коронавірусного" фонду для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Обозрєватєль.

Про виділення коштів сказано в постанові уряду від 13 жовтня. Таким чином усього відомство уже отримало уже 4,2 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом.

Спершу Міністерство внутрішніх справ отримало з ковідного фонду 2,7 мільярда, з яких понад 2 призначалися Нацполіції. Згодом, суму збільшили до 4,6 млрд.

Кошти спрямовані на доплати співробітникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.

Як повідомлялося раніше, 13 жовтня Кабінет міністрів удвічі збільшив витрати на доплати військовим, медикам, поліцейським та іншим працівникам, які займаються ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу.

Станом на 1 жовтня в "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.

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