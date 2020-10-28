Уряд скасував обмеження зарплат для низки держслужбовців

28 жовт. 2020
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Кабінет Міністрів України скасував обмеження в зарплатах для керівників і членів наглядових рад державних підприємств. Відповідну постанову 26 жовтня підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після рішення Конституційного суду України, повідомляє NNS з посиланням на канал 24.

Постанова про скасування обмежень на зарплати головам і членам наглядових рад опублікована на урядовому порталі.

Конституційний суд ще в серпні 2020 року визнав неконституційним обмеження зарплат для державних службовців і чиновників.

Тепер уряд вирішив скасувати це обмеження для представників наглядових рад. Відтак вже за жовтень і в наступні місяці вони отримають повноцінні зарплати, які були передбачені в контрактах.

Чому й на скільки чиновникам обмежували зарплати:

  • Таке рішення уряд схвалив ще на початку пандемії коронавірусу. Гроші з зарплат, як і з цілої низки проєктів, пішли на коронавірусний фонд і на згладжування дефіциту бюджету.
  • Навесні уряд своїм рішенням визначив, що зарплати чиновників не можуть перевищувати 10 мінімальних зарплат. До вересня такий максимум становив 47 тисяч 230 гривень, а починаючи з вересня – 50 тисяч гривень.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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