У РФ придумали, як вирішити проблему з водою в Криму

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Уряд Російської Федерації виділив 4,95 млрд рублів (76 млн. доларів) на забезпечення водопостачання в анексованому Криму. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, передає прес-служба уряду РФ, повідомляє NNS з посиланням на урядовий сайт.

"Республіка Крим і місто Севастополь отримають 4,95 млрд рублів на створення нових об'єктів водопостачання",

- йдеться в повідомленні.

РФ направить кошти на зведення водозабору на річці Бельбек з очисними інженерними спорудами, а також на інфраструктуру для перекидання води з Кадиківського кар'єру.

Крім того, Росія має намір виділити 11 млн доларів на капітальний ремонт водопроводів і розробку додаткових свердловин.

Раніше стало відомо, що в Криму обміліли водосховища в результаті посухи. Так, в Сімферополі, в Бахчисарайському і Сімферопольському районах ввели жорсткі обмеження на споживання води.

В анексованому Росією Криму в цілому пересохли п'ять річок, що забезпечують прісною водою водосховища питного стоку на півострові. Йдеться про річки Кача, Альма, Чорна, Бельбек, Тонас, які були зневоднені через низьку кількість опадів за останні три місяці.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставку води в АРК припинили.

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