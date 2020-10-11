Уряд вирішив передати контроль над тарифами місцевій владі

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Кабінет міністрів України пропонує відмовитися від державного регулювання тарифів на комунальні послуги. Такі повноваження передадуть місцевим органам влади, повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повноваження по формуванню тарифів на тепло, гарячу воду, водопостачання і водовідведення повністю передадуть на місця. На сьогодні вони формуються Національною комісією (НКРЕКП).

"Цей законопроект приймається на виконання чергового структурного маяка, затвердженого меморандумом з МВФ. Тобто уряд виконав всі свої зобов'язання за програмою співпраці з МВФ, у яких були дедлайни в цьому році",

- зазначив він.

Зазначається, що законопроект ще має проголосувати Верховна рада.

Згідно з проектом, НКРЕКП протягом двох місяців після набуття чинності цього закону повинна передати ліцензійні справи суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення обласним державним адміністраціям та КМДА.

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