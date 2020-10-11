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У Мін'юсті розповіли, як отримати допомогу на догляд за одинокими особами, старшими за 80 років, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua.

Щоб оформити допомогу, необхідно надати:

інформацію про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), які, згідно з українським законодавством, повинні утримувати і надавати підтримку особам, старшим за 80-річний вік;

інформацію про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Розмір допомоги. Допомога на догляд встановлюється в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на жовтень 2020 року розмір допомоги на догляд для вищевказаної категорії осіб становить 684,80 грн. Зазначимо, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2020 року становить 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).

Документи:

Заява за формою (при поданні заяви пред’являється паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, трудова книжка).

Інформація про склад сім’ї або про віднесення особи до одиноких осіб, зазначається у декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

Медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду (видається в лікарні за місцем перебування на обліку у сімейного лікаря або за місцем перебування на медичному обслуговуванні).

Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто, поштою або через представника, що діє на підставі виданої йому нотаріально засвідченої довіреності.

Хто не отримає допомогу. Допомога не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд, у тому числі призначені соціальні послуги або щомісячна компенсація з догляду за престарілою людиною.

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