Розмір пенсій в Україні скоротиться на 20%: експерт

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Якщо в Україні не буде розвиватися економіка, вже через 10 років українські пенсіонери втратять ще 20 % своїх купівельних можливостей. Про це в коментарі УНН заявив економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов, повідомляє NNS з посиланням на Апостроф.

За словами експерта, реальна пенсія в Україні постійно скорочується, а вже через 10 років її розмір може зменшитися на 20%

“Якщо стан економіки принципово не зміниться, але відбудуться тільки природні фактори старіння населення, то у нас за 10 років реальна пенсія повинна скоротитися, з точки зору своєї купівельної здатності, на майже 20%",

- заявив Блінов.

Він пояснив, що це може статися з демографічних причин - працюючим буде все важче і важче підтримувати старше покоління.

Також Блінов пояснив нещодавню заяву очільника уряду Дениса Шмигаля про відсутність грошей на пенсії і спроби вирішення проблеми фінансування пенсій реформуванням пенсійної системи.

“Зараз в "Слузі народу" ця ідея піднялася, але, звісно, з метою мотивації відкладання, з метою мотивації додаткових коштів для Пенсійного фонду. Це дозволить поступово знижувати рівень дотування пенсійної системи, тобто, знизити навантаження на бюджет”,

- додав експерт.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в майбутньому держава не зможе виплачувати пенсії. За його словами, ресурсів вже може не вистачати через 15 років.

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