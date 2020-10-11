В Україні вирощують гарбузи, які можуть зберігатися 3 роки

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Українські господарства вирощують не так багато різновидів гарбузів, але є такі фермери, які не бояться експериментувати з екзотикою. Йдеться про незвичний для наших широт восковий гарбуз Бенінказа (Benincasa hispida). Одним з перших в Україні його висадив фермер з Миколаївщини Олексій Нестеров, - повідомляє NNS з посиланням на Агробізнес сьогодні.

“Я помітив їх в одній з поїздок до Китаю, в місті Далянь. Господар місцевої ферми показав мені незвичайний гарбуз: насправді, нічого спільного з нашими звичними українськими сортами в ньому немає. На перший погляд, навіть здалося, що китайський колега вирішив пожартувати наді мною, й замість гарбуза підклав пластмасову копію продукту, настільки нереалістично він виглядав. Всьому виною шар натурального воску на гарбузі. Чим старіший плід – тим більш товстий цей шар. За словами Лі (власника господарства) раніше аборигени зіскоблювали цей віск з гарбузів і робили з нього свічки. Завдяки цьому природному захисту, гарбузи можуть зберігатися до 3 років, без будь-яких особливих специфічних умов”,

– розповідає господар.

Чоловік взяв в китайця насіння, і як згодом виявилося, екзотична Бенінказа добре себе почуває не тільки в Китаї, а й в Україні.

“В Миколаївської області бенінказу краще вирощувати через розсаду. Я висадив насіння на початку квітня на розсаду на глибину 2-3 см. Перед цим замочив насіння на дві доби у воді кімнатної температури. Потім на початку червня висадив розсаду у відкритий ґрунт. Схема посіву (посадки): в ряду 70-100 см, між рядами 70-100 см. Над грядками поставив опори, як для огірків. За порадою Лі, на одній рослині краще не залишати більше ніж четверо плодів, інакше вони можуть повністю не визріти. Щойно бенінказа почне наливатися, її потрібно обв’язати й прив’язати до горизонтальної перекладини, інакше під тягарем власної ваги вона може відірватися. До слова, плоди стиглого гарбуза овальні, довжиною 20-60 см і масою близько 5-15 кг”

– ділиться секретами вирощування фермер.

Екзотичний гарбуз й на смак гарний. М’якуш плоду молочно-біла, солодка й дуже запашна. Плоди смачні як і повністю дозрілі, так і в недостиглому вигляді. За словами Олексія, китайці використовують м’якуш як сечогінний, болезаспокійливий та жарознижувальний засіб. Сире насіння теж можна їсти, – воно тонізує і гарантує довголіття. Взагалі восковий гарбуз можна варити, тушкувати, використовувати для приготування супів, смузі, консервувати, зацукровувати, він смачний в будь-якому вигляді.

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