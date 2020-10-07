В Україні остаточно скасовано Книгу відгуків та пропозицій

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Мінекономіки замінило паперову Книгу відгуків та пропозицій на сучасні цифрові інструменти захисту прав споживачів, повідомляє пресслужба Міністерства у Facebook, передає NNS.

«Минулого тижня офіційно набув чинності наказ Мінекономіки, який скасовує обов’язковість ведення Книги відгуків та пропозицій. Це стало черговим кроком в напрямку дерегуляції, цифровізації бізнес-процесів та зменшення застарілих норм»,

— йдеться в повідомленні.

До цього підприємці були змушені витрачати час та значні кошти на адміністрування Книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та у кожному залі закладу громадського харчування.

В рік такі витрати сягали понад 44 млн гривень. В цю суму включались організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг. Але наявність Книги не гарантувало розв'язання проблемних питань, які виникали у покупців.

«В сучасному світі є більш ефективні та зручні інструменти контролю та захисту прав споживачів. Так, можна залишати свої відгуки через "гарячу лінію", електронне та класичне листування чи соціальні мережі. Крім того, сьогодні споживачі можуть звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів за захистом порушених прав як в паперовому, так і електронному вигляді (https://dpss.gov.ua/). В територіальних органах Держпродспоживслужби та в багатьох місцевих держадміністраціях створені та функціонують консультаційно-інформаційні служби, де споживачі можуть отримати інформацію та допомогу по захисту своїх прав»,

— повідомляють у Мінекономіки.

Зазначається, що така практика цілком відповідає європейським та світовим стандартам, сприятиме налагодженню ефективної комунікації між бізнесом та споживачем й дозволить зменшити кількість "формальних" перевірок бізнесу.

Нагадуємо, що в березні 2019 році Уряд скасував обов'язкове ведення Книги відгуків та пропозицій. Проте вимоги та згадки про книгу скарг залишалися в низці нормативних документів, зокрема, наказах Мінекономіки.

«Сьогодні остаточно скасований цей застарілий та неефективний інструмент захисту прав споживачів»,

— зазначили в Міністерстві.