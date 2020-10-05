У 2021 році вихователям дитячих садків підвищать зарплату - МОН

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МОН розпочало процес підготовки до реформування дошкільної освіти. У проєкті держбюджету на 2021 рік закладено збільшення впродовж року зарплати вихователів дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень. Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН, інформує NNS.

«Дошкільна освіта – перша ланка системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини, формування її цінностей, взаємодії з оточенням, є передумовою її самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життя. Наразі триває розроблення нового Стандарту дошкільної освіти»,

– зазначив Сергій Шкарлет.

Він розповів, що комплексне реформування дошкільної освіти передбачатиме:

забезпечення доступності освіти для дітей раннього та дошкільного віку,

підвищення якості педагогічних кадрів та їх мотивації,

оновлення змісту та організації освітнього процесу,

створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища,

запровадження систематичних моніторингів та оцінки якості дошкільної освіти,

вдосконалення системи управління та фінансування дошкільної освіти.

Щодо підвищення заробітної плати т.в.о. Міністра освіти і науки нагадав, що з 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

Так, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 тис. 262 грн, із січня 2021 року збільшиться до 11 тис. 114 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 042 гривні.

Середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тис. 534 грн, із січня 2021 року становитиме 7 тис. 839 грн, із липня 2021 року – 8 тис. 494 грн.

Вихователь першої категорії з вересня 2020 року отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 тис. 705 грн, із січня 2021 року вона становитиме 10 тис. 445 грн, із липня 2021 року – 11 тис. 317 грн.

У вихователя вищої категорії з вересня 2020 року середня розрахункова заробітна плата становить 9 тис. 280 грн, із січня 2021 року підвищиться до 11 тис. 134 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 065 грн.

Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 року становить 8 тис. 129 грн, із січня 2021 року – 9 тис. 754 грн, із липня 2021 року – 10 тис. 569 грн.

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