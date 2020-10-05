Олена Зеленська подарувала педагогам намальовані квіти: вийшло символічно

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Дружина президента України Олена Зеленська подарувала педагогам до їх професійного свята, що відзначався у неділю 4 жовтня, намальовані квіти. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сторінку першої леді у Фейсбуці.

Олена Зеленська виклала досить неоднозначну картинку з намальованими крейдою на дошці квітами, і написала «Зі святом, любі вчителі!».

Пост викликав обурення у багатьох підписників, особливо у тих, кому його було адресовано.

Дійсно, така листівка виглядає досить символічно на фоні намірів влади скасувати підвищення зарплати вчителям з 2021 року, про що було заявлено як раз напередодні Дня Вчителя.

«Це добре, що перша леді не написала якогось душевного тексту на адресу вчителів, хоч не лицемірить: слова, картинка та дії уряду, все в єдиному стилі, все відображає один і той же меседж - нам на вас начхати, любі вчителі, ні квітів вам, ні привітань, ні достойної оплати вашої справи. Дошка і крейда - працюйте!»,

- зазначила в коментарях підписниця Анастасія Бануляк.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, дію постанови буде відтерміновано ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Проектом постанови пропонується вилучити пункт про те, що з 1 січня 2021 року найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становитиме 2393 гривень.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року.

Пізніше уряд Олексія Гончарука постановою від 15 листопада 2019 року № 1044 зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Раніше ми повідомляли: Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років - Шмигаль

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